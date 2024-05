Nuovo codice della strada 2024 - dal parcheggio disabili alle multe per divieto di sosta | 3 cose da sapere

Microsoft Conferma Errori di Aggiornamento di Sicurezza di Windows 10 Maggio 2024 (KB5037765) con Codice 0x800f0982 Pochi giorni fa, Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti Patch Tuesday di maggio 2024 per tutte le versioni e edizioni supportate di Windows 10 e Windows 11. windows8.myblog

Roma, 10 maggio 2024 - Il nuovo codice della strada 2024 “entrerà in vigore entro l’estate”. Lo ha confermato oggi il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. La riforma ha avuto il via libera della Camera. Paolo Colangelo, presidente delle autoscuole Confarca, si augura che l’iter al Senato non stravolga il testo.

quotidiano