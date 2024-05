Nuovo centro per anziani Entro giugno via ai lavori

(Di venerdì 24 maggio 2024) Partiranno, a Colli al Metauro, iper la realizzazione delDiurno perdel valore di 1,350 milioni di euro, finanziato dalla Fondazione Carifano con il sostegno di Schnell. Un progetto partito 5 anni fa grazie all’impegno di "Vivere Sereni", l’associazione a sostegno delle persone in difficoltà che ha acquistato il terreno su cui sorgerà questa residenza trovando il sostegno di tutti i Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 7. Una volta terminato, ilsarà aperto 5 giorni su 7 in via Carbonara, una zona facilmente raggiungibile da tutte le frazioni del territorio e dai Comuni limitrofi come Cartoceto e Terre Roveresche che hanno appoggiato l’iniziativa fin dal principio. L’idea progettuale delrivolto aglie ai più fragili, ha visto coinvolto un gruppo di professionisti del territorio, coordinati dall’ingegner Federico Gaggiottini e dall’architetto Giorgio Battisti: prevede la realizzazione di una struttura polifunzionale di circa 360 mq studiata come luogo di accoglienza, sviluppo di attività di assistenza, sensibilizzazione ed integrazione die disabili.

Un nuovo decreto dà le indicazioni per rilanciare il redditometro, con cui il Fisco potrà verificare se le spese di una persona sono in linea con il suo reddito dichiarato. Forza Italia e Lega si sono opposti subito alla norma, ma il governo ha spiegato che è solo un provvedimento tecnico, che tutela i contribuenti. fanpage

Arezzo, 22 maggio 2024 – “Leonardo, leonardeschi e Vasari - I disegni a pietra rossa in mostra al Castello Sforzesco di Milano”: è questo il titolo dell’appuntamento di venerdì 24 maggio ore 18 presso la sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo (via dei Pileati, 8), dove la storica dell’arte, docente e curatrice Alessandra Baroni dialogherà con il direttore dell’Istituto Olandese Universitario di Storia dell’Arte di Firenze Michel W. lanazione

Arezzo, 23 maggio 2024 – “Leonardo, leonardeschi e Vasari - I disegni a pietra rossa in mostra al Castello Sforzesco di Milano”. E’ questo il titolo dell’appuntamento di venerdì 24 maggio alle 18 nella sala conferenze della Biblioteca Città di Arezzo (via dei Pileati, 8), dove la storica dell’arte, docente e curatrice Alessandra Baroni dialogherà con Luca Fiorentino, co-curatore insieme al direttore dell’Istituto Olandese Universitario di Storia dell’Arte di Firenze Michel W. lanazione

La Jeep Avenger diventa 4x4: com’è e quanto costa il Suv compatto ibrido. Foto e prezzi - La Jeep Avenger diventa 4x4: com’è e quanto costa il Suv compatto ibrido. Foto e prezzi - La gamma del modello più venduto del brand americano di Stellantis amplia la gamma con l’attesa versione 4x4 che adotta il motore da benzina con 136 cavalli con due motori elettrici, uno per asse. Arr ... corriere

Nuovo "Pisa Training Centre". Il via libera per l’iter slitta ancora - nuovo "Pisa Training Centre". Il via libera per l’iter slitta ancora - I progetti della società nerazzurra appesi ai pareri (che non arrivano) di Genio Civile e Autorità di Bacino sul ‘battente idraulico’. Sfuma l’obiettivo-giugno per ottenere i vari permessi a costruire ... lanazione

Centro Caritas in via Casati. I residenti storcono il naso - centro Caritas in via Casati. I residenti storcono il naso - A Magenta, il recupero dell'area ex Somaschi per trasformarla in un centro della Carità e oratorio suscita dibattito tra i residenti. Il progetto, guidato dal prossimo parroco don Federico Papini, mir ... ilgiorno