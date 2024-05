Nuovo allenatore Napoli - ore caldissime | Occhi aperti questa sera

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) I prossimi giorni saranno quelli decisivi per la scelta del prossimodel. Arrivano degli aggiornamenti importanti, con le prossime ore che potrebbero essere cruciali. Domenica alle 18:00 si disputerà-Lecce, con gli azzurri che saluteranno il Maradona in questo ultimo impegno stagionale. Ci sarà il saluto definitivo a Francesco Calzona, che lascerà la panchina al suo successore, che ad oggi è ancora sconosciuto. A partire da lunedì, ogni giorno potrebbe essere quello giusto per l’annuncio ufficiale deldel, con diversi tecnici che si contendono il ruolo. In arrivo importanti aggiornamenti riguardanti il prossimodel, con le prossime ore che saranno cruciali., novità importanti in arrivo nelle prossime ore: le ultime In casasi attende solamente l’ultimo triplice fischio della stagione, che arriverà domenicaal Maradona in occasione della gara contro il Lecce.