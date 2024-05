(Di venerdì 24 maggio 2024) Il titolo, «»? È gergo giovanile partenopeo, sta per «tello», «bro», per il romanesco «te». Ma sta anche perncesco, il suo.

Denial of Responsibility! Tutti i diritti sono riservati a ilmattino©

Paradiso – La Divina Commedia Deluxe“, l’ultimo capitolo del fortunato album di Tedua “La Divina Commedia“, quintuplo disco di platino in meno di un anno e le cui tracce sono tutte certificate. “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe“, prodotto da Dibla, Jiz, Shune e con la collaborazione in una traccia anche di Sick Luke, è composto da 8 tracce, di cui 7 inediti ai quali si aggiunge “Parole vuote (La Solitudine)” feat. metropolitanmagazine

Indimenticabili hit e featuring con Alessandra Amoroso, Clementino, Elodie, Ernia, Geolier, Guè e LDA. Esce oggi, venerdì 24 maggio FRA, il nuovo album di Gigi D’Alessio (GGD Edizioni Srl/Sony Music) in formato CD e vinile bianco. sbircialanotizia

Articolo pubblicato venerdì 24 Maggio 2024, 19:35 In molti lo stavano aspettando e finalmente è uscito: l’album di Tedua Paradiso La Divina Commedia Deluxe è da oggi disponibile. Il rapper ligure aveva già sbancato a livello di ascolti con il precedente album, La Divina Commedia ha ottenuto infatti, in meno di un anno, cinque dischi di […] L'articolo Tedua, fuori il nuovo album ‘Paradiso La Divina Commedia Deluxe’ proviene da Il Difforme. ildifforme

Nuovo album Gigi D’Alessio “Fra”: «Il napoletano è di nuovo la lingua della canzone» - nuovo album Gigi D’Alessio “Fra”: «Il napoletano è di nuovo la lingua della canzone» - Il titolo, «Fra» È gergo giovanile partenopeo, sta per «fratello», «bro», per il romanesco «frate». Ma sta anche per Francesco, il ... ilmattino

Gigi D’Alessio presenta “Fra”: “Oggi il napoletano è una lingua che si canta in tutta Italia” - Gigi D’Alessio presenta “Fra”: “Oggi il napoletano è una lingua che si canta in tutta Italia” - Gigi D'Alessio presenta "Fra", il nuovo album di inediti: ecco cosa ha dichiarato nel corso della conferenza stampa. tag24

Lenny Kravitz, dal nuovo album ai concerti in Italia: l’intervista di Sky TG24 - Lenny Kravitz, dal nuovo album ai concerti in Italia: l’intervista di Sky TG24 - “Diciamo che c’è un po’ intenzione, visto il titolo del nuovo album… ma il blu elettrico è uno dei miei colori preferiti, quindi ho unito queste due passioni!”, gli dico. Siamo a Parigi in un primo ... tg24.sky