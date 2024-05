Nuovi parcheggi a Fiumaretta | concessa l’area ex Labornaves in comodato gratuito al Comune

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ameglia (La Spezia), 24 maggio 2024 – Il problema deisulla via del mare ha anticipato l’arrivo dell’estate. L’installazione dei divieti di sosta sulla Litoranea sia nel versante sarzanese che in quello amegliese ha di fatto tolto centinaia di posti auto liberi per i bagnanti diretti alle spiagge di Marinella e. A correre ai ripari ci ha intanto pensato ildi Ameglia trovando uno spazio idoneo per la sosta all’interno della frazione marinara di. Un ex cantiere navale da diversi anni in disuso diventerà nell’ormai imminente estate uno capace di ospitare, gratuitamente, oltre un centinaia di vetture. Un piccolo ma significativo passo avanti per dare una risposta ai frequentatori di spiagge e scogliere che, al di fuori deicollegati agli stabilimenti privati, faticheranno non poco a trovare spazi di sosta non a pagamento. La risposta deldi Ameglia è stata possibile grazie ald’uso delexin via Ratti aottenuto dalla società Verde Marina di Carrara.