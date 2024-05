Nuova Rsa da 48 posti La prima pietra a ottobre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 24 maggio 2024) BIENTINAdi lavoro. E unaresidenza sanitaria assistitati, con tanto di centro diurno. Un’altra realtà di valore strategico per il territorio. Partiranno ai lavori per la realizzazione della Rsa "Madonna del Sacro Cuore" che sorgerà nella centrale piazza Martiri della Libertà a Bientina, nell’"Ospizio Gerini", già di proprietà della famiglia Pacini Battaglia. L’idea – si legge in una nota della diocesi di San Miniato – è nata da alcuni parrocchiani che l’hanno presentata al parroco don Ettore Baroni, il quale ha invitato la Fondazione "Madonna del Soccorso" di Fauglia ad acquistare palazzo per realizzarvi questa preziosa struttura. L’opera richiederà un investimento di circa 4 milioni di euro – spiega la nota – e prevede la realizzazione di una realtà da 48per anziani non autosufficienti, e, appunto un Centro diurno aggregato da 6e il recupero della chiesina del Sacro Cuore, che sarà rimessa a disposizione della collettività.