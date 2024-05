Nuova Diga del porto - oggi la prima pietra Ma l’inaugurazione è senza cerimonie

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) L’uragano ‘Liguria’ che sta scompaginando i perimetri politici non solo locali si è abbattuto anche sulla prevista cerimonia della posa del primo cassone delladi Genova. Posa dellache – essendo considerata launo dei progetti di punta del Pnrr e progetto gioiello per ildi Genova – doveva essere seguita con tutti i crismi del grande evento. E invece niente passerella. Il programma diè stato ridotto all’essenziale. Aprirà il commissario straordinario dell’Authority Paolo Piacenza, tra l’altro indagato per abuso d’ufficio nella stessa inchiesta che ha portato in carcere l’ex presidente dell’autorità portuale Paolo Emilio Signorini e ai domiciliari l’imprenditore della logistica Aldo Spinelli e il governatore Giovanni Toti. Dopo il suo intervento parlerà Marco Bucci, sindaco di Genova e commissario per lae il tunnel subportuale, principale sostenitore di quelle grandi opere considerate "di svolta" per la città di Genova, la Liguria e l’intero Nord Ovest.