Nuova denuncia per Puff Daddy - il rapper è stato accusato di violenza sessuale | è la settima donna in pochi mesi

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ilto per. Lache lo accusa si chiama April Lampros, e afferma di averlo conosciuto nel 1994.to per: cosa è successo April Lampros: questo è il nome dellache hatoaccusando ildi aggressione e. Laha affermato di averlo incontrato nel 1994, quando ancora era una studentessa presso la Fashion Institute of Technology di New York. L’accusa, depositata a New York da parte della, parla di quattro casi dida parte difra la metà degli anni ’90 e i primi anni del 2000. Ilavrebbe prima fatto assumere alle vittime alcol e droga. Alla Cnn April Lampros ha dichiarato: “Sono fiduciosa che la giustizia prevarrà e il velo sarà rimosso così nessun’altradovrà sopportare quello che ho sopportato io”.

Sean “Diddy” Combs, conosciuto meglio nel mondo musicale come Puff Daddy, ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram per chiedere scusa alla ex compagna, Casandra Ventura, e per auto denunciare il comportamento deplorevole avuto nei suoi confronti, ammettendo, a distanza di 8 anni, l’aggressione consumatasi verso di lei. news.robadadonne

Puff Daddy poi Diddy, all’anagrafe Sean Combs, è stato denunciato per violenza e abusi fisici e psicologici dalla sua ex fidanzata Cassie Ventura. Accuse che il rapper aveva smentito, salvo poi ritrattare tutto e mostrarsi pentito nel momento in cui sono state diffuse le immagini di quello che, a tutti gli effetti, è stato un violento pestaggio della donna. dilei

