Nuova Citroen C3 2025 | arriverà anche la compatta FOTO

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di venerdì 24 maggio 2024) Dopo tre generazioni di compatte di segmento B, laC3 si è trasformata, dalla fine del 2023, in un mini crossover dello stesso segmento. Il bisogno di maggiore spazio, la volontà di inseristi in un segmento di auto in grande crescita ha fatto convertire i progettisti del brand. Il nuovo modello segna un punto di rottura con le precedenti generazioni. Inoltre l’auto meccanicamente non deriva più dalle sorelle Peugeot 208 ed Opel Corsa. Si tratta infatti di un nuovo progetto basato sul pianale SmartCar che deriva dalla piattaforma CMP del gruppo francese. Su tale piattaforma nasceràlaFiat Panda attesa per il prossimo 11 luglio. LaC3 è disponibile ad oggi nelle versioni elettrica, denominate ëC3, e termica, denominata C3. Proponiamo oggi invece quella che potrebbe essere la variante più in linea con le precedenti generazioni, ovvero una C3, sempre di lunghezza attorno ai 4 metri.