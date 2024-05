Nuoto di fondo - Ana Marcela Cunha vince la 10 km femminile a Golfo Aranci Taddeucci in top-10

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Andata in archivio la 10 kmdidi, seconda tappa della Coppa del Mondo delle acque libere. Nella magnifica cornice del porticciolo sardo, la squadra italiana non ha raccolto i risultati che sperava, in una competizione che poteva rappresentare un test in vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Se nella gara maschile la Francia l’aveva fatta da padrona con l’uno-due di Marc-Antoine Olivier e di Logan Fontaine, lo stesso è accaduto per il Brasile nella prova riservata alle donne. Il successo è andato alla campionessa olimpica in carica, Ana, capace di fare la differenza nel finale con la sua bracciata poderosa (2:02:00.7). Alle sue spalle si è classificata la connazionale Viviane Jungblut (+1.3) e in terza posizione la tedesca Leonie Beck (+1.5), campionessa del mondo di questa distanza a Fukuoka nel 2023. Teutonica che si allena in Italia, nel gruppo di Ostia guidato da Fabrizio Antonelli.