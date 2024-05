Nuoto artistico Sincro x tutti | è oro per la promessa del nostro territorio Riccardo Gianvenuti

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ostia, 24 maggio 2024 – Ladel, è tornato vincitore dalla piscina dei mosaici del Foro Italico per la manifestazione di”. Durante il weekend 17-19 maggio, si è tenuta proprio a Roma la gara nazionale per le categorie juniores, seniores e assoluti.ha conquistato ben due medaglie d’oro: nel singolo maschile e nel doppio con Gaia Delvò. La passione per ilè nata dalla sua professione e un grande amore per l’acqua., un assistente bagnante che non ha saputo resistere al richiamo di uno sport di dominio prettamente femminile, uno sport aggraziato, ma al contempo di grande potenza. Da Ester Williams a Giorgio Minisini una disciplina che ha saputo evolversi nel corso di 100 anni da un punto di vista sportivo,e inclusivo., iniziamo da questa vittoria, ti aspettavi un doppio oro? Sono rimasto sorpreso, e sono veramente molto soddisfatto.

Ultima giornata di gare nella nuova piscina olimpica di Saint Denis, dove è andata in scena la seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico. Bronzo per Filippo Pelati e Flaminia Vernice, che riescono a salire sul terzo gradino del podio del duo misto libero alle spalle della Spagna (189. sportface

Sipario sulla seconda tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico in scena Saint Denis, Parigi. In casa Italia il computo dei podi è salito a tre in quest’ultima giornata di gare. Dopo il secondo posto nel duo misto tecnico, è ancora questa specialità a regalare soddisfazione al Bel Paese, ovvero nella routine “free”. oasport

Le ragazze del Nuoto Artistico di Rari Nantes Romagna hanno partecipato con successo al 3º Trofeo Fin, settore propaganda, a Lugo. Ottimi i risultati ottenuti sin dalle prime gare: doppio oro per la classe 2016 Anita Fiorentini (Esordienti C), nel Solo e nel Duo, assieme a Beatrice Palazzi, terze invece, nel Duo Migani-La Rotonda. sport.quotidiano

