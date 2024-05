Nozze sul lago di Como - la festa finisce in disgrazia | Come ha umiliato la sposa | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Unadi matrimonio da favola finita nel peggiore dei modi, a insulti, perlomeno sui social. Su TikTok è diventato virale ildelletra due neo-sposini americani, Cole Hennessey e Kristal Kim. Dal Texas i due giovani hanno deciso di convolare in Italia, nella suggestiva location deldi, assai gettonata dagli stranieri più romantici (e danarosi). Nel filmato Cole e Kristal, innamorati e forse un po' su di giri, nella bucolica cornice della lussuosa Villa Regina Teodolinda, si concedono il classico brindisi propiziatorio nel bel mezzo del banchetto. La sorella dello sposo, telefonino in mano, riprende tutto non sapendo che questo, oltre a rendere popolarissima sui social la coppia, esporrà il fratello alla classica, violentissima "shitstorm" (tradotto dal gergo dei social media, una tempesta di critiche. Più prosaicamente un uragano di m***da...). Subito dopo il taglio della torta, il simpatico Cole si appresa ad aprire lo champagne per annaffiare la