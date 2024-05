Note d’estate compie 30 anni Torna la grande musica nella cornice di Rocca Brivio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 24 maggio 2024)l’appuntamento con la, la suggestiva rassegna30. Organizzata dall’associazionecol contributo del Comune di San Giuliano, l’iniziativa culturale che dal 1994 richiama un pubblico di appassionati nell’antica villa del Seicento resterà in agenda, quest’anno, dal 28 maggio al 20 giugno. Nell’ampio repertorio, punteggiato di artisti di livello, il pianoforte si conferma lo strumento principale, ma accanto vi graviteranno formule innovative e originali, per una kermesse che punta ad unire il classico alla sperimentazione. L’ouverture dalla rassegna, il 28 maggio, sarà affidata ai giovanissimi talenti di PianoFriends, mentre in chiusura, il 20 giugno, si esibirà l’orchestra da camera Antonio Vivaldi, diretta da Ernesto Colombo, con la partecipazione della sassofonista Eleonora Fiorentini. Nel mezzo tante altre emozioni, veicolate dalle abilità di pianisti, violoncellisti e voci soliste.