Nordio - sentenza Cedu andata oltre ddl su intercettazioni

(Di venerdì 24 maggio 2024) "La, imponendo allo Stato italiano un risarcimento pecuniario, dice in modo nettissimo che noi abbiamo violato i diritti umani in tema di". Così il ministro della Giustizia, Carlo, al Festival dell'economia di Trento. "Nel ddl cosiddettoabbiamo proposto il minimo sindacale, cioè la tutela del terzo, che è un po' meno di quello che dice ladella", ha aggiunto il ministro proseguendo: "Stiamo lavorando per una riforma molto più importante su tutto quello che riguarda lee i sequestri dei cellulari". Il riferimento del Guardasigilli è al pronunciamento della Corte europea dei diritti umani, per la quale l'Italia non ha garanzie per il contrasto ad eventuali abusi sulle: secondo ladei giudici di Strasburgo, l'Italia ha violato il diritto al rispetto della vita privata di Bruno Contrada (il ricorrente) quando ha proto nel 2018 all'intercettazione e alla trascrizione delle sue conversazioni telefoniche nell'ambito del procedimento sull'omicidio di Nino Agostino, in cui l'ex funzionario del Sisde non era imputato.