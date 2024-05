(Di venerdì 24 maggio 2024) “” è il titolo delfilm del regista italiano, entrato nel pantheon dei registi più amati di Hollywood grazie a “Chiamami col tuo nome”. Sembra che non ci sia molto da fare, o hai amato “” o lo hai odiato. Di una cosa però tutti/e sono d’accordo, “” non parla prettamente di, pur rimanendo parte fondamentale della pellicola plasmandone anche la narrazione. Il film è infatti caratterizzato da continui cambi temporali repentini, che spostano l’attenzione dello spettatore dalla situazione precedente a quella successiva (proprio come se fossimo il pubblico che segue la pallina dadurante un match). Ilperò in questo caso viene utilizzato come metafora, per rappresentare la personalità e le relazioni dei protagonisti. Patrick e Art (interpretati da Josh O’ Connor e Mike Faist) sono due migliori amici con una grande intesa sul campo.

Nel cast del prossimo film diretto da Luca Guadagnino, After the Hunt, ci sarà anche l'attrice Ayo Edebiri, protagonista di The Bear. Ayo Edebiri farà parte del cast del nuovo film diretto da Luca Guadagnino intitolato After The Hunt, un progetto che verrà prodotto da Amazon MGM Studios e Imagine. movieplayer

Ayo Edebiri nel cast di After the Hunt di Luca Guadagnino Dopo Andrew Garfield, anche Ayo Edebiri, la star di The Bear, entra nel cast di After the Hunt, che uscirà nelle sale il prossimo anno. Luca Guadagnino dirigerà il film da una sceneggiatura scritta da Nora Garrett. cinefilos

Non solo tennis: “Challengers” è l’ultimo capolavoro di Luca Guadagnino - Non solo tennis: “Challengers” è l’ultimo capolavoro di luca guadagnino - Lo sport viene utilizzato come metafora, per rappresentare la personalità e le relazioni dei protagonisti: spicca il personaggio di Tashi, interpretato da Zendaya ... bergamonews

Homo Faber torna a Venezia con Luca Guadagnino - Homo Faber torna a Venezia con luca guadagnino - L’evento della Michelangelo foundation in programma a settembre sarà firmato dal regista assieme a Nicolò Rosmarini ... milanofinanza

