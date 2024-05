Non si tratta di un vero e proprio bonus - ma di una detrazione nella dichiarazione dei redditi Ecco come funzion - chi ne ha dirit -o, come si ottiene e quali documenti servono

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sembra quasi strano parlarne adesso visto che il sole, pur essendo quasi a giugno, si è visto davpochissimo. Ma prima o poi, l’estate arriverà e, allora, quando la colonnina del termometro salirà verso l’alto, riparare la propria casa diventerà un’esigenza molto sentita. Per non spendere cifre folli di bollette a causa dell’aria condizionata, però, le tende da sole sono una valida alternativa, soprattutto visto ilattivo anche per il 2024. L’incentivo non prevede soldi erogati sul conto, ma unafiscale. Balcone in estate: 7 piante must have ideali per il caldo Xtende da sole, ma? La misura è valida fino al 31 dicembre 2024 e, poiché aumenta il livello di efficienza energetica di un immobile limitando il surriscaldamento degli ambienti, rientra nel perimetro dell’Eco, sotto la voce “schermature solari” e “chiusure oscuranti”.