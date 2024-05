Non scaldo la sedia Premierato - la sfida di Giorgia Meloni

(Di venerdì 24 maggio 2024) «O lo va o la spacca. Ma nessuno mi chieda di salvare lao di restare qui a sopravvivere». Così la premiersulparlando al festival dell'Economia a Trento. La riforma costituzionale «è una riforma necessaria, e ne vale la pena: non sono il tipo di persona che riesce a ripagare con la vanità le sue rinunce. Attualmente la mia vita si svolge così: mi alzo la mattina, cerco di risolvere problemi, vado a dormire, rimane poco tempo per mia figlia. Davvero qualcuno pensa che il mio obiettivo è continuare a fare questa vita? Quindi, io voglio lasciare qualcosa, e o la va o la spacca», ha detto la premier. «Noi abbiamo fatto una riforma - ha osservato - modificando sette articoli della Costituzione, che in questa Nazione fa una piccola grande rivoluzione, rimettendo il boccino nelle mani dei cittadini». «Tutti quelli che in questa Nazione hanno dato le carte o ritenuto di doverle dare senza dar conto ai cittadini, oggi osteggiano questa riforma», ha affermato

