Non ho detto che sarà un flop Rama smentisce la rottura con Meloni sui migranti

L’ex portiere Luca Marchegiani è tornato sul dominio e sullo Scudetto del Napoli , analizzando il calo di rendimento attuale. In un’intervista esclusiva per Sky Sport, l’ex portiere della Lazio e della Nazionale Italiana, Luca Marchegiani, ha espresso le sue opinioni riguardo al calo di rendimento del Napoli nella stagione successiva alla sua vittoria dello Scudetto. napolipiu

Da Astrazeneca a Roche, i farmaceutici nell’era dei nuovi anti tumorali - Da Astrazeneca a Roche, i farmaceutici nell’era dei nuovi anti tumorali - Ecco come cambiano i multipli del settore in Borsa: gli analisti guardano al futuro dei prodotti per l’oncologia in un mercato da 440 miliardi ... ilsole24ore

Toti e la diga da un miliardo: "Potremmo doverla pagare due volte" - Toti e la diga da un miliardo: "Potremmo doverla pagare due volte" - Il presidente dell'Anac Giuseppe Busia a Today.it: "È necessaria una legge che metta divieti e limiti ai finanziamenti privati alla politica". E sul nuovo codice degli appalti di Salvini: "Il limite s ... today

Giro d’Italia, è Jonathan Milan il vincitore della tappa Riccione-Cento - Giro d’Italia, è Jonathan Milan il vincitore della tappa Riccione-cento - La 13^ tappa è stata conclusa con una volata imperiosa. A cento tantissime persone hanno vissuto con entusiasmo la giornata storica: era attesa da 29 anni ... ilrestodelcarlino