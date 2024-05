Non credo che un premier debba esser laureato - ma deve circondarsi di competenti Meloni lo ha fatto?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024) Carlo Cottarelli ha tre lauree e ci tiene a farsi chiamare dottore.è diplomata e si fa chiamare per nome. Quanto a “classe” preferisco Giorgia al dottor Cottarelli. Sono restio ad anteporre al mio nome il Dott. che mi spetta. Potrei aggiungere il titolo di professore e diventare l’altisonante Dottor Professor Ferdinando Boero. Subito dopo la pernacchia è d’obbligo. Detto questo, se ho bisogno di cure, confesso di fidarmi solo di chi ha una laurea in medicina. Chiedo anche referenze a chi ne sa più di me, perché i laureati non sono tutti uguali. Chi è il miglior ortopedico? O il miglior avvocato? O il miglior ingegnere o architetto? Ne conoscete qualcuno che non sia? Molte attività richiedono un bagaglio di conoscenze che si acquisisce con studi prolungati e focalizzati. Nonche sia importante che un presidente del Consiglio sia, anzi:che sia un vantaggio.