Noi di Centro | Costituito gruppo consiliare a Napoli

(Di venerdì 24 maggio 2024)ildi Noi dipresso la Nona Municipalità. Ne fanno parte Angela Baiano, Roberto Pisano e Salvatore Sanges Asi èil primodi NdC (Noi di). Ad annunciarlo il Segretario nazionale di NdC per Stati Uniti d’Europa, Clemente Mastella. Sarà nella IX Municipalità e sarà composto da Angela Baiano (segretaria cittadina dei mastelliani), Roberto Pisano e Salvatore Sanges. “È motivo di grande orgoglio e segnale di confortante vitalità politica che nella città disi sia formato, in Consiglio comunale (Nona municipalità), undi Noi di. È un segnale incoraggiante in vista delle Europee ed è la dimostrazione plastica del valore politico di NdC in Campania. In bocca al lupo ad Angela, Roberto e Salvatore che sono sicuro svolgeranno un ottimo lavoro”, commenta il Segretario Nazionale Mastella.

Fiumicino, 16 maggio 2024 – “Dopo tanto tempo, finalmente parco Cetorelli torna a splendere. Grazie ad un prezioso e sinergico lavoro con l’area Ambiente, stiamo rispondendo alle richieste dei cittadini, inascoltate per troppo tempo. ilfaroonline

Tempo di lettura: 2 minutiSi affiderà un incarico legale per accertare le effettive motivazioni poste a sostegno dall’ASL di Benevento, finalizzate a demedicalizzare il 118 di Cerreto Sannita e per l’effetto, valutarne la eventuale legittimità. anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoA Napoli si è costituito il gruppo consiliare di NdC Napoli, 24 maggio 2024 – Il segretario nazionale NdC per Stati Uniti d’Europa Clemente Mastella annuncia la costituzione a Napoli del primo gruppo consiliare Noi di Centro. anteprima24

Poste ossia "si fa, ma non si dice". Meloni e quella strana allergia alla parola privatizzazioni - Poste ossia "si fa, ma non si dice". Meloni e quella strana allergia alla parola privatizzazioni - denunciava la presunta svendita della società perché l’esecutivo dell’epoca ipotizzava di cedere un nuovo pezzetto del gruppo portato in Borsa nel 2015. Da presidente del Consiglio ripete che con lei ... huffingtonpost

Barolo, la minoranza non si ricandida: "Le nostre proposte sempre inascoltate" - Barolo, la minoranza non si ricandida: "Le nostre proposte sempre inascoltate" - In una lettera inviata al nostro giornale il gruppo consiliare fa un bilancio degli ultimi cinque anni: "Sindaco e maggioranza incapaci di confrontarsi, serve un nuovo punto di vista, ma ora vigilerem ... targatocn

Meloni-Schlein, confronto a distanza a Trento: dal superbonus al premierato, tutti i punti affrontati al Festival dell'economia - Meloni-Schlein, confronto a distanza a Trento: dal superbonus al premierato, tutti i punti affrontati al Festival dell'economia - Tutto pronto per il Festival dell'economia di Trento, la manifestazione nata nel 2006 dall'idea di mettere a confronto gli economisti con il grande ... ilmessaggero