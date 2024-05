Noemi Bocchi - le voci sulla gravidanza sempre più insistenti | Quel pancino è sospetto

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 24 maggio 2024)e Francesco Totti continuano ad animare il gossip con la loro relazione nata nel 2021 equale emergono ancora indiscrezioni su una presuntadella compagna dell’ex numero dieci giallorosso., continuano i rumourssembra Questa volta sono i paparazzi di Gente a dare l’allarme con degli scatti che immortalano la 35enne durante una partita di padel insieme al 46enne in un completo total black. Latra una pausa ed un’altra è intenta a toccarsi la pancia ed in un’istantanea che la ritrae di profilo il servizio del settimanale mostra un accenno di rotondità: “La mano disi sposta spesso sul ventre, quasi a volerlo proteggere. E dalla sua t-shirt nera si intravederigonfiamento che accende fantasie e sospetti” si legge sulle pagine di Gente Messe le racchette da parte e conclusa la partita la coppia si allontana su uno scooter con lache in favore di camera tiene la mano sul “” e con l’altra mostra il pollice in su.