Nistagmo | che cos’è - sintom - cura

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 24 maggio 2024) Sono diversi i disturbi legati agli occhi che possono colpire le persone, a tutte le età. Alcuni sono considerati fisiologici, altri possono nascondere patologie che solo la visita oculistica potrà accertare. Il, per esempio, può presentarsi per diverse ragioni. CheilSi chiamail movimento involontario dei bulbi oculari. In pratica, gli occhi oscillano, si muovono ritmicamente, su piani diversi: orizzontale, verticale oppure rotatorio , il disturbo è provocato principalmente da una disfunzione delle aree cerebrali che controllano i movimenti oculari. Si tratta solitamente di un movimento bifasico, caratterizzato da una lenta deviazione in un senso e da una rapida nella direzione opposta. Ilpuò essere fisiologico, e quindi non essere causato da nessun disturbo o malattia, oppure patologico, quando invece è collegato a un malfunzionamento delle aree del cervello preposte al movimento oculare.