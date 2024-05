Nintendo Switch supera Nintendo DS e diventa la console più venduta di sempre in Giappone

(Di venerdì 24 maggio 2024)è riuscita are nientemeno che lapiùdiinndo di conseguenza le vendite complessive realizzate daDS nel corso del suo intero ciclo vitale. Stando a quanto riportato da Famitsu, laibrida della Grande N è stata in grado di vendere ben 32.903.701 unità nel Paese del Sol Levante,ndo le vendite totalizzate daDS che si erano fermate ad un notevole 32.864.129 unità. E si tratta di un risultato a dir poco importante e prestigioso, visto che fino a questo momento era proprio ilDS a detenere il record per lapiùin. Questo risultato ha di conseguenza certificato ancora una volta il successo straordinario che contraddistingue, unache pare non volerne proprio sapere di arrestare il suo successo di mercato nonostante i tanti anni sul groppone. Aggiungiamo inoltre checontinuerà ad aumentare il numero complessivo di unità vendute nel Paese del Sol Levante, visto che la chiacchierata2 non approderà sul mercato prima dell’anno prossimo e con alcune indiscrezioni che escludono un lancio prima di Aprile 2025.

Nintendo Switch ha superato Nintendo DS e ora è la console più venduta di sempre in Giappone - nintendo switch ha superato nintendo DS e ora è la console più venduta di sempre in Giappone - nintendo switch ha superato nintendo DS per unità vendute in Giappone, dove risulta essere la console più venduta di sempre. multiplayer

Nintendo Switch porta a termine un'impresa titanica: superate le vendite di DS in Giappone - nintendo switch porta a termine un'impresa titanica: superate le vendite di DS in Giappone - Come riportato da Famitsu, nintendo switch ha conseguito un obiettivo finanziario importante in Giappone: sono state superate le vendite di nintendo DS. everyeye

Nintendo Switch ha battuto il suo ultimo () record - nintendo switch ha battuto il suo ultimo () record - nintendo ci aveva sperato ed è finalmente successo: switch ha superato le vendite di nintendo DS in Giappone, ed era impensabile. spaziogames