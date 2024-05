Nina Moric fa gli auguri al neo papà Fabrizio Corona e alla sua compagna | La tua gravidanza è un promemoria della bellezza È miracolo della vita

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 24 maggio 2024)torna a parlare di, dopo aver rivelato alcuni aspetti ineditirelazione con lui al podcast Gurulandia, stavolta per mandare un messaggio d’amore. L’ex compagno infatti è al settimo cielo perché ha annunciato pubblicamente che diventerà padre per la seconda volta. Proprio con l’ex mol’ex re dei paparazzi ha avuto il primo figlio Carlos che si è detto “felicissimonotizia”, come ha rivelato lo stesso. Dunque laha mandato attraverso i social un messaggio affettuosofidanzata di, Sara Barbieri: “La tuaè un. È. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano”. Parole che hanno scaldato il cuore dei neo genitori che sono felicissimi: “L’arrivo di un bambino aiuta tutti noi a guardare al futuro-. Sogna che sia una bimba, e la vorrei chiamare Dea Vittoria”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.