Niente referendum sullo stadio Collegio dei garanti | inammissibile

(Di venerdì 24 maggio 2024) Ildel Milan? Non si farà. Ildeinominato dal consiglio comunale di San Donato lo ha ritenuto "". Fumata nera per la consultazione popolare che era stata richiesta dal Comitato "no" per saggiare gli umori della cittadinanza rispetto al progetto che prevede la costruzione del futuro impianto dei rossoneri nell’area San Francesco. Il Comitato aveva proposto di sottoporre alla popolazione il quesito: "Volete voi, cittadini e cittadine di San Donato Milanese, che sul territorio comunale di San Donato Milanese venga realizzato un intervento a carattere sportivo e commerciale che includa l’inserimento di un nuovodi calcio?". Tra le motivazioni dell’inammissibilità spicca il fatto che il progetto delloha una portata sovraterritoriale, mentre, secondo lo statuto comunale di San Donato, "le consultazioni e idevono riguardare materie di esclusiva competenza locale".