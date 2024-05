Niente Divina Commedia e Dante per due studenti musulmani a Treviso - esentati dalla prof | l' ira di Vannacci

Niente Dante a due studenti musulmani. Il ministero avvia una ispezione - Niente Dante a due studenti musulmani. Il ministero avvia una ispezione - Il caso trevigiano è nazionale. Da vannacci al Pd, dal sottosegretario all’istruzione Malpezzi a Salvini. Critica generale ... tribunatreviso.gelocal

Niente Dante per due studenti musulmani di Treviso: si scatena il caos politico - Niente Dante per due studenti musulmani di treviso: si scatena il caos politico - Niente studio di Dante per due ragazzi di fede musulmana in una terza media a treviso. Una decisione che ha fatto scoppiare un caso politico. La Lega, in particolare, è salita sulle barricate. Ma non ... tg.la7

Studenti delle medie esentati dallo studio della Divina Commedia. Il ministro Valditara: «Disposta un'ispezione». Matteo Salvini: «Demenziale». Vannacci: «Vogliono ... - Studenti delle medie esentati dallo studio della Divina Commedia. Il ministro Valditara: «Disposta un'ispezione». Matteo Salvini: «Demenziale». vannacci: «Vogliono ... - treviso - Due famiglie musulmane chiedono di esentare i loro figli dallo studio della Divina Commedia perché sarebbe offensiva nei ... msn