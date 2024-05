Niente Dante agli studenti stranieri? Inammissibile E Valditara avvia un' ispezione

Esonerati dallo studiare Dante perché musulmani. A deciderlo è stato un insegnate di una scuola media di Treviso così “scrupoloso” da chiedere alle famiglie l’autorizzazione a spiegare il capolavoro del Sommo Poeta. Una richiesta che ha visto il no delle famiglie di due ragazzini di fede islamica che a quel punto avrebbero fatto a meno di prendere in mano la Divina Commedia. ilfattoquotidiano

Due studenti musulmani di una classe di terza media in una scuola di Treviso sono stati esentati dallo studio della Divina Commedia di Dante Alighieri per non offenderne la sensibilità religiosa. Sul caso è intervenuto anche il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha definito l’accaduto “inammissibile” e ha disposto “un’ispezione per verificare come stanno i fatti“.

tpi