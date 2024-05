Newcastle umiliato in Australia, sconfitto 8-0 da una squadra locale: “È stata una follia” - Newcastle umiliato in australia, sconfitto 8-0 da una squadra locale: “È stata una follia” - Newcastle umiliato in australia durante il tour post-stagionale. I Magpies sono stati sconfitti 8-0 dalla A-League All Stars, una squadra locale di giocatori che militano nel massimo campionato ... fanpage