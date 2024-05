Neonato morto sulla nave - l’autopsia | Decesso per cause naturali Scarcerata la madre

Il decesso del neonato Tyler morto sulla nave da crociera sarebbe da attribuire a morte naturale secondo i primi esiti dell'autopsia. E anche per questo motivo la mamma, 28enne filippina, è stata scarcerata. Lo ha disposto il giudice Compagnucci di Grosseto in base alla relazione preliminare del medico legale, Mario Gabbrielli. quotidiano

