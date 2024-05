Neonato morto sulla nave - l’autopsia | Decesso per cause naturali Scarcerata la madre

Sarebbe morto per cause naturali il neonato trovato senza vita in una cabina della nave da crociera Silver Whisper lo scorso 19 maggio dopo la segnalazione del comandante. Secondo le prime verifiche dell’autopsia sul corpo del piccolo, evidenziate dal medico legale Mario Gabbrielli nella sua relazione preliminare, potrebbe essere stata una infezione a ucciderlo a due giorni dal parto. open.online

(Adnkronos) – E' da attribuire a cause naturali la morte di Tyler, il neonato di appena due giorni che è deceduto su una nave da crociera, dove è stato partorito venerdì 17 maggio da Jheansel Pia Salahid Chan, 28enne filippina, che lavorava come addetta alle pulizie e lavapiatti sulla 'Silver Whisper'. webmagazine24

Neonato morto su nave da crociera a Grosseto: la madre resta in carcere. Il gip: “Abbandono di minore e non omicidio” - neonato morto su nave da crociera a Grosseto: la madre resta in carcere. Il gip: “Abbandono di minore e non omicidio” - GROSSETO – Il gip di Grosseto ha derubricato l’accusa contestata a Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne filippina, la mamma che ha dato alla luce un bambino sulla nave da crociera Silver Whisper il 17 ... firenzepost

Neonato morto sulla nave, che cosa dice l'autopsia - neonato morto sulla nave, che cosa dice l'autopsia - "Non volevo far morire di fame il mio bambino che avevo chiamato Tyler. Gli ho dato il mio latte, l'ho lavato, l'ho accudito. Non ho detto nulla a nessuno della sua… Leggi ... informazione

Neonato morto sulla nave, scarcerata la madre - neonato morto sulla nave, scarcerata la madre - La donna ha lasciato Sollicciano dopo la decisione del giudice per le indagini preliminari. Secondo i primi risultati dell'autopsia la morte del bimbo sarebbe da ricondurre a cause naturali ... rainews