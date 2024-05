Neonato morto sulla nave da crociera - scarcerata la madre Il gip | Non omicidio ma abbandono di minore

(Di venerdì 24 maggio 2024)die non. Il giudice per le indagini preliminari di Grosseto ha derubricato l’accusa contestata a Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne filippina, che era stata arrestata per la morte del piccolo. La donna aveva dato alla luce un bambinodaSilver Whisper il 17 maggio e poi Il decesso delsarebbe da attribuire a morte naturale secondo i primi esiti dell’autopsia. E anche per questo motivo la mamma, 28enne filippina, è stata. Stamani il gip aveva convalidato il fermo riqualificando il reato davolontario adi. Il medico legale ha 90 giorni per consegnare la relazione completa ma dalle prime risultanze emerge che il piccolo èper cause naturali. La 28enne ha sempre negato di aver voluto provocarne la morte del suo, che aveva chiamato Tyler. L’interrogatorio, durato oltre tre ore, con l’aiuto di un’interprete di lingua inglese, è stato drammatico ma ha chiarito molti degli aspetti della vicenda.

