Neonato morto su nave da crociera a Grosseto | la madre resta in carcere Il gip | Abbandono di minore e non omicidio

È accusata di abbandono di minore e non più omicidio Chan Jheansel Pia Salahid, la 28enne filippina arrestata per la morte del figlio neonato, partorito sulla nave da crociera Silver Whisper il 17 maggio scorso. Il gip di Grosseto ha derubricato le accuse, ma ha confermato l’arresto in carcere per la ragazza. open.online

Abbandono di minore e non omicidio. Il giudice per le indagini preliminari di Grosseto ha derubricato l’accusa contestata a Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne filippina, che era stata arrestata per la morte del piccolo. La donna aveva dato alla luce un bambino sulla nave da crociera Silver Whisper il 17 maggio e poi Il decesso del neonato sarebbe da attribuire a morte naturale secondo i primi esiti dell’autopsia. ilfattoquotidiano

Il piccolo Tyler, neonato morto in nave: scarcerata la mamma. L'autopsia: «Cause naturali, forse infezione dopo il parto» - Il piccolo Tyler, neonato morto in nave: scarcerata la mamma. L'autopsia: «Cause naturali, forse infezione dopo il parto» - Svolta nel caso del piccolo Tyler, il neonato morto sulla nave da crociera Silver Whisper lo scorso 17 maggio. Chan Jheansel Pia Salahid, la 28enne filippina mamma del piccolo, è ... corriereadriatico