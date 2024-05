Neonato morto nella nave da crociera - il gip | E’ abbandono di minore

(Di venerdì 24 maggio 2024) La Procura di Grosseto ricostruisce l’ipotesi attorno alla morte del bimboda: venne abbandonato e morì di stenti. La Procura di Grosseto ricostruisce l’ipotesi attorno alla morte delin(credits @www.procura.grosseto.it) – Ilcorrieredellacitta.comProseguono le indagini sulla morte dela bordo dellaSilver Whisper. Il caso è stato preso dalla Procura di Grosseto, che ha escluso l’omicidio alla base della morte del piccolo. L’inserviente Chan Jheansel Pia Salahid, originaria delle Filippine, nascose la gravidanza e il bambino per non perdere il lavoro: bimbo che morì di stenti proprio durante i turni sul mezzo dadella madre. Ricostruita la dinamica attorno alla morte deldaAll’interno della vicenda, si nasconde la necessità di lavoro da parte di una donna. Chan Jheansel Pia Salahid fu assunta, come spiega Rai News, sulladacon compiti legati al mantenimento del decoro nelle aree e nelle stanze del mezzo nautico.

Abbandono di minore, non più omicidio. Il gip di Grosseto ha derubricato l'accusa contestata a Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne filippipna, la mamma che ha dato alla luce un bambino sulla nave da crociera Silver Whisper il 17 maggio e poi arrestata per la morte del piccolo. quotidiano

Abbandono di minore, non più omicidio . Il gip di Grosseto ha derubricato l’accusa contestata a Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne filippina, la mamma che ha dato alla luce un bambino sulla nave da crociera Silver Whisper il 17 maggio e poi arrestata per la morte del piccolo. gazzettadelsud

Grosseto, 24 maggio 2024 – Abbandono di minore, non più omicidio. Il gip di Grosseto ha derubricato l'accusa contestata a Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne filippina, la mamma che ha dato alla luce un bambino sulla nave da crociera Silver Whisper il 17 maggio e poi arrestata per la morte del piccolo. lanazione

Neonato morto in nave, derubricato reato da omicidio ad abbandono di minore - neonato morto in nave, derubricato reato da omicidio ad abbandono di minore - Il gip di Grosseto ha derubricato l'accusa verso la 28enne filippina da omicidio a abbandono di minore, dopo la morte sulla nave da crociera Silver Whisper il 17 maggio del piccolo che aveva dato alla ... gonews

Neonato morto sulla nave da crociera, il gip di Grosseto: "Non è omicidio ma abbandono di minore" - neonato morto sulla nave da crociera, il gip di Grosseto: "Non è omicidio ma abbandono di minore" - Chan Jheansel Pia Salahid, 28enne filippina, ha dato alla luce un bambino sulla nave da crociera Silver Whisper il 17 maggio, è stata poi arrestata per la morte del piccolo ... rainews

Neonato morto: non è omicidio ma abbandono di minore. Scarcerate le compagne di stanza - neonato morto: non è omicidio ma abbandono di minore. Scarcerate le compagne di stanza - GROSSETO – Scarcerate le compagne di stanza della madre del piccolo Tyler, il neonato morto in una nave da crociera che circumnavigava il mediterraneo. Per la madre invece l’arresto è stato ... ilgiunco