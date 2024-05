Neonato morto in nave - scarcerata la madre L' autopsia | Decesso per cause naturali

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di venerdì 24 maggio 2024) IldelTyler,sullada crociera, sarebbe da attribuire a morte naturale secondo i primi esiti dell'. E anche per questo motivo la mamma, la 28enne filippina Chan Jheansel Pia Salahid, è stata. Lo ha disposto il giudice Compagnucci di Grosseto in base alla relazione preliminare del medico legale, Mario Gabbrielli. Stamani il gip aveva convalidato il fermo riqualificando il reato da omicidio volontario a abbandono di minore e non aveva convalidato il fermo delle sue due colleghe e compagne di cabina, entrambe scarcerate e rimesse in libertà. Il medico legale ha 90 giorni per consegnare la relazione completa ma dalle prime risultanze emerge che il piccolo èper. Secondo quanto emerge, sulnon ci sono segni di violenza. Tra le ipotesi, sta emergendo che il piccolo potrebbe essere deceduto per un'infezione dovuta al parto, avvenuto in condizioni critiche nellada crociera.