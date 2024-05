Nelle città peggiora la qualità dell’aria - soprattutto al Nord Il rapporto dell’Istat

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nettomento della qualita’nei comuni capoluogo: aumentano le concentrazioni di polveri sottili e ozono, sempre piu’ critica la situazione del. Lo rileva ilIstat sull’Ambiente urbano 2022. Nel 2022, rispetto all’anno precedente, si registra un incremento delle concentrazioni medie annue di PM2,5 in 56 dei 93 comuni capoluogo che hanno effettuato il monitoraggio (60%) tramite 171 stazioni fisse di rilevamento. Inmento anche l’andamento del PM10 nei 100 capoluoghi con monitoraggio effettuato da 264 centraline, che registrano incrementi delle concentrazioni nel 75% dei casi. Considerando che il PM2,5 e’ contenuto nel PM10 l’incremento di quest’ultimo rilevato in un maggior numero di osservazioni, fornisce un’ulteriore conferma della tendenzativa delle polveri piu’ sottili, altamente nocive per la salute umana, ritenute responsabili di un alto numero di morti premature dall’Oms.