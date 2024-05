Nella soap turca di Canale 5 è tempo di regolamento di conti 

Terra Amara torna stasera – venerdì 24 maggio – in prime time su Canale 5 con due nuove puntate inedite che prenderanno il via alle 21:34 e ci terranno compagnia fino alle 23:56 circa. Cosa accadrà negli episodi in onda stasera in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset? Riflettori puntati su Züleyha, che avrà una notizia sconcertante.

Terra amara è davvero alle battute conclusive. Mancano pochissimi episodi al finale della soap turca in onda in Italia da quasi due anni. E a breve si conoscerà l’epilogo delle avventure sentimentali e non solo di Züleyha e di tutti i protagonisti.

