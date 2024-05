Nel palazzo Ducale di Parete si nasconde Moles | un ristorante che racconta e valorizza il territorio

(Di venerdì 24 maggio 2024). Un progetto ambizioso che comunque si fa notare in una realtà provinciale è quello dei due imprenditori locali, Giuliano D’Alterio e Francesco Aversana proprietari disito a, dentro le mura dello storico “molto magnifico” così descritto dalla nobile famiglia(da qui il nome)che un tempo vi risiedeva. Il, composto da due sale e circa trenta coperti, offre una location prestigiosa e fiabesca, immersa tra dipinti e mobili antichi, che permette al cliente di vivere un’esperienza fuori dal comune, quasi come un viaggio nel tempo. Al comando della cucina troviamo Giuliano D’Alterio giovane chef Campano, nel suopropone una cucina moderna ed essenziale ma che al contempo punta a riportare in tavola la storia, i sapori e i piatti che rispecchiano la nobiltà della casata attraverso prodotti locali e non.

