Nel covo delle truffe ai nonni - soldi e manuale per telefonisti | ecco come fregano le vittime

(Di venerdì 24 maggio 2024) «Pronto intervento carabinieri, casa...; Lei è la moglie di...? Innanzitutto buongiorno sono il maresciallo Domenico Primo della caserma...». Cominciavano così le telefonate che hanno truffato decine di anziani a Roma, nel Lazio e in altri parti di Italia e che hanno portato i carabinieri ad eseguire 17 misure cautelari. La centrale operativa dell'organizzazione era a Napoli e operava in modo capillare, fornendo agli imbroglioni un vademecum di frasi per poter raggirare le. Tra il settembre del 2022 e il marzo del 2023 sono stati portati a termine circa 80 colpi. Il modus operandi era simile ma strutturato in modo diverso, c'era chi si fingeva carabiniere, chi impiegatoposte, avvocato o assicuratore. Il telefonista chiamava l'anziano di turno, nomi a caso scelti su internet e negli elenchi telefonici, comunicandogli che un suo familiare doveva saldare il debito per ritirare un pacco o che aveva provocato un incidente stradale.