(Di venerdì 24 maggio 2024) Nelunsu due (48,9%) ha“una o più volte l’anno” alla colazione al bar o al pasto al“a causa del“. Ma attenzione, parliamo di qualcosa come ben 14 milioni di italiani, secondo un’indagine: una larga fetta della popolazione convinta “che in Italiagaloppiil 20%“. Incubo inflazione: unsu 2 haal, e 14 milioni di italiani in corso d’anno hannoal fuori casa Intanto va spiegato cheè la Federazione italiana dei distributori Horeca, unica associazione nazionale di riferimento per il settore della distribuzione nel canale Horeca, acronimo di hotel, restaurant e caf, che alimenta il circuito dei consumi ‘fuori casa’. Ebbene, dal terzo rapporto, presentato nella Sala capitolare del Senato, emerge che per l’83,4% degli italiani la presenza di luoghi in cui potersi incontrare è importante per il proprio benessere, ma a causa del14 milioni di italiani in corso d’anno hannoal fuori casa.