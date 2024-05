NBA - Brown fa il diavolo a ‘quaranta’ e Haliburton va ko | Boston va avanti 2-0 su Indiana

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un altro passo verso le NBA Finals per iCeltics. La squadra di Joe Mazzulla si impone anche in Gara-2 delle Eastern Conference Finals contro gliPacers, rifilando ade compagni un 126-110 che li porta sul 2-0 nella serie che li avvicina un po’ di più all’ultimo atto. C’è da dire che i Pacers nei primi minuti riescono a fare partita pari con i ben più attrezzati avversari, con i Celtics che sembrano nuovamente un po’ troppo svagati come successo nelle seconde partite delle serie precedenti con Miami e Cleveland. Così facendoe compagni chiudono in vantaggio il primo quarto sul 25-27. Ma la furia disi scatena all’inizio del secondo parziale con un break di 17-0 che permette ai verdi di ribaltare l’inerzia della partita, grazie ad uno scatenatissimo Jaylenda 40 punti.resiste con i solitie Siakam riportandosi sotto nel terzo parziale, manon vuole saperne, con‘scortato’ da Jayson Tatum e Derrick White, autori di 23 punti a testa, e da un Jrue Holiday da 15 punti, 10 assist e 6/7 al tiro.