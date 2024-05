Nazionale Italiana - ancora fuori Lorenzo Insigne | l’ex capitano azzurro non prenderà parte agli Europei

Mancano ormai pochi giorni all’inizio degli Europei di calcio sordi. Alla manifestazione, che si disputerà dal 20 maggio al 1° giugno ad Antalya in Turchia, prenderà parte anche la Nazionale italiana di calcio sordi. A guidare gli azzurri c’è il ct Igor Trocchia, che allena anche in provincia ed è in attesa di una chiamata per mettersi al servizio di nuove squadre dopo l’esperienza con il Sarnico.

bergamonews