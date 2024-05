NATIONS LEAGUE Sanguinetti non entra Anzani - zero punti

(Di venerdì 24 maggio 2024) È tempo di Volleyballquesta settimana, torneo fondamentale per tutte le nazionali che stanno ancora inseguendo il pass olimpico col ranking, tra cui in pole position ci sono Italia e Argentina. Stanotte si è giocata Argentina-Brasile, la sfida tra vecchio e nuovo palleggiatore di Modena Volley ovvero Bruno Rezende e Luciano De Cecco, mentre stasera tornerà in campo l’Italia contro l’Iran, il tutto nella Pool 2 di Rio de Janeiro. Argentina e Brasile che hanno perso all’esordio nel torneo, i gauchos 1-3 contro il Giappone, i padroni di casa (già qualificati a Parigi) 1-3 contro Cuba. Vittora netta invece per l’Italia, che ha inflitto un netto 3-0 alla Germania. Non ètomentre Simonenon ha messoa referto, in un match che è valso 5 fondamentalidi ranking alla selezione allenata da De Giorgi. Nelle altre gare 2per De Cecco, nessuno per un Bruno.

La diretta testuale live di Italia-Iran, partita valevole per la Pool 2 della prima settimana della Volleyball Nations League maschile 2024 di volley. Dopo la netta vittoria all’esordio contro la Germania ed aver usufruito di una giornata di riposo, Giannelli e compagni tornano in campo per conquistare un altro successo e proseguire nel migliore dei modi questo girone della VNL che mette in palio i punti decisivi in ottica ranking di qualificazione olimpica. sportface

Oggi venerdì 24 maggio (ore 22.30) si gioca Italia-Iran, match valido per la Nations League 2023 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro (Brasile) per disputare la seconda partita nel prestigioso torneo internazionale: dopo la vittoria per 3-0 contro la Germania, i Campioni del Mondo saranno chiamati ad affrontare gli insidiosi persiani in una sfida molto importante per la classifica generale e per la qualificazione alla Final Eight. oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida della Nations League per la Nazionale italiana maschile che affronta l’Iran a Rio del Janeiro in Brasile. C’era una volta l’Iran spauracchio tutte le rivali, l’Iran capace di centrare la final four di VNL (che allora si chiamava World League) nel 2014 al Mandela Forum di Firenze. oasport

LIVE Italia-Iran, Nations League volley 2024 in DIRETTA: asiatici da non sottovalutare - LIVE Italia-Iran, nations league volley 2024 in DIRETTA: asiatici da non sottovalutare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda sfida della nations league per la Nazionale italiana ... oasport

Italia-Iran oggi in tv, orario Nations League volley 2024: programma e streaming - Italia-Iran oggi in tv, orario nations league volley 2024: programma e streaming - Oggi venerdì 24 maggio (ore 22.30) si gioca Italia-Iran, match valido per la nations league 2023 di volley maschile. Gli azzurri scenderanno in campo a Rio de Janeiro (Brasile) per disputare la ... oasport

Scandicci, Ana c'è: Carolina da Silva resta alla Savino Del Bene - Scandicci, Ana c'è: Carolina da Silva resta alla Savino Del Bene - La centrale brasiliana offrirà per il secondo anno consecutivo il suo immenso contributo dentro e fuori dal campo ... nove.firenze