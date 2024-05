Nasce Patto Guido per l’Italia - forza politica che promuove il ritorno alla lira e l’uscita dall’Ue

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 24 maggio 2024) Roma, 24 maggio 2024 – Domenica 26 maggio alle 16, presso il Saint John Hotel, si terrà il congresso fondativo della nuovaper“, che vuolere laed il lavoro. La campagna, tuttavia, è già partita: una vela sta girando per le strade della Capitale, in particolare Roma sud a partire da Ostia, i quartieri Eur, Colombo, Marconi, San Paolo, Termini, Castro Pretorio e Giannicolo. Un’iniziativa che continuerà fino a sabato. “Perchè non partecipiamo alle elezioni europee? A causa dei vincoli legatisua appartenenza all’Unione europea,si trova in una continua carenza di mezzi finanziari. Di conseguenza, il disagio generalizzato regna da decenni nel paese. La nostra visione fa riferimentoreintroduzione di una moneta nazionale e il suo controllo sovrano: è l’unico modo reale per ricostruire questo paese. L’organizzazione di cittadini non collegati ai partiti istituzionali sotto la bandiera delperè il nostro ultimo ricorso per cambiare finalmente e realmente” afferma il presidente delper, Flavio