Napoli - un avatar spiegherà la Sacra Sindone a San Lorenzo Maggiore

(Di venerdì 24 maggio 2024) Nel meraviglioso contesto del Complesso Monumentale Sannel Centro Storico di, in via dei Tribunali 316, domani 25 maggio 2024 si inaugura alle 18 la mostra “Il Sacro Telo, la”. La mostra, tramite l’ausilio e il supporto di opere artistiche nonché die strumenti tecnologici, si propone di raccontare, passo dopo passo, “Passione, Morte e Mistero della Resurrezione”, ricostruendo quindi gli eventi attorno alla figura di Gesù. All’interno di essa sarà possibile ammirare da vicino una copia dellaconservata a Torino. A occuparsi del progetto il presidente della Fondazione E-Novation Massimo Lucidi, l’art director Francesco Scianni e il Project Manager Claudio Mele. All’inaugurazione della mostra alle ore 18:00 è prevista la presenza del Ministro alla Cultura Gennaro Sangiuliano, di una delegazione ufficiale Nato e di numerose personalità che si tratteranno per un vin d’honneur.