Napoli | spacciava nei vicoli del centro storico - arrestato

(Di venerdì 24 maggio 2024)neideldi, aveva con se cocaina e altre in casa. Gli acquirenti sanzionati amministrativamenteneideldi. La notte scorsa, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Montecalvario erano impegnati in un servizio antidroga. In vi Paladino hanno notato un un uomo a bordo di uno scooter che in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa a due persone. L’intervento fulmineo dei poliziotti ha permesso di raggiungere e bloccare l’uomo sullo scooter, trovandolo in possesso di 2 involucri di cocaina dal peso di 0,57 grammi e di 85 euro in banconote di vario taglio. Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli agenti hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altri 8 involucri di cocaina dal peso complessivo di 3 grammi, un pezzo di mannitolo dal peso di circa 40 grammi, 290 euro in banconote di vario taglio e diverso materiale per il confezionamento.