Napoli - Pioli sta risalendo le posizioni e sta acquistando sempre più peso Sky

(Di venerdì 24 maggio 2024) La redazione di Sky fa il punto sulle panchine di Serie A. Tra le più calde quella del, De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore. Calzone lascerà a fine stagione. La rosa dei nomi comprende i soliti quattro: Gasperini, Conte,e Italiano. L’attuale tecnico del Milan, che a fine stagioni lascerà il club rossonero, però stale gerarchia e sta acquistando sempre più peso nelle valutazioni di De Laurentiis.scala le gerarchie per la panchina delScrive Sky: “Calzona saluterà al termine del campionato, con gli azzurri che si stanno muovendo sul mercato. I nomi in lista sono quelli di Stefano, Vincenzo Italiano, Gian Piero Gasperini e Antonio Conte: l’attuale allenatore del Milan stalee sta acquistando sempre più peso. Con Conte ci sono stati anche degli incontri e delle offerte contrattuali (che non hanno portato all’ok definitivo)”.

2024-05-21 17:58:57 Flash news da Tuttosport: In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato: “Manna riporterà in casa chi sta facendo bene in prestito, per valorizzarli: ammicco a Caprile che si giocherà il posto con Meret e a Folorunsho, oltre che a Gaetano. justcalcio

SARRI, Non mi sono proposto ai viola. V.Park Era una battuta - SARRI, Non mi sono proposto ai viola. V.Park Era una battuta - Ieri, Maurizio Sarri, tecnico ex Lazio, Juventus e napoli tra le altre, ha rilasciato una lunga intervista a Sportitalia. Il toscano è ripartito dalle parole rilasciate nei giorni scorsi ... firenzeviola

Milan, tutto confermato: Fonseca sta per prendere il posto di Pioli - Milan, tutto confermato: Fonseca sta per prendere il posto di pioli - Paulo Fonseca è il prescelto dal Milan per prendere il posto di pioli: l’ex allenatore della Roma ha deciso di non rinnovare col Lille ... tuttonapoli

Firma ad un passo, nuova panchina in Serie A per Italiano - Firma ad un passo, nuova panchina in Serie A per Italiano - Vincenzo Italiano a fine stagione lascerà la Fiorentina: ecco il nuovo club, la firma sul contratto è davvero ad un passo ... milanlive