Napoli-Lecce - novità da Castel Volturno | le condizioni di Osimhen

(Di venerdì 24 maggio 2024) Si avvicina l’ultimo match di campionato e ilsi prepara per affrontare il: le ultime sulledi Victore non solo. Il calcio d’inizio dell’ultimo match di questa Serie A delè fissato per domenica alle ore 18. Gli azzurri affronteranno allo Stadio Maradona ildi Luca Gotti. I salentini arriveranno scarichi di motivazioni dato che la salvezza l’hanno già raggiunta. Il, invece, si giocherà le ultime chances di qualificarsi alla prossima Conference League. Per partecipare alla terza coppa europea, gli azzurri sono obbligati a vincere contro il, sperare che il Torino perda contro un’Atalanta ancora in preda ai festeggiamenti post Europa League e che la Fiorentina vinca la finale di Conference contro l’Olympiacos. Insomma, una situazione molto complicata e ilha bisogno quasi di un miracolo, ma i tifosi non vedono l’ora di vedere ilscendere in campo così da poter addio ad una stagione davvero da dimenticare al più presto.