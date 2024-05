Napoli - incidente mortale tra due scooter | 41enne decapitato dal guard rail

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 24 maggio 2024) Un gravetra dueha causato la morte di una persona e il ferimento di un’altra intorno alle 13 di oggi, 24 maggio, lungo la strada statale 162, nota come Asse Mediano, all’altezza di Giugliano, in provincia di, vicino all’esercizio commerciale “Gloria”. La vittima è un uomo di 41 anni della zona di, deceduto sul colpo: a seguito della caduta è finito contro il, rimanendo.Leggi anche: Gigi D’Agostino torna in tv dopo la malattia. La drammatica confessione a Verissimo: “Questa non è vita” I soccorsi sono stati immediatamente attivati con l’intervento del personale sanitario del 118 e dei carabinieri. Per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della strada, è stato temporaneamente chiuso il tratto interessato in direzione Lago Patria. Non sono stati riportati altri veicoli coinvolti oltre ai due. La dinamica dell’è ancora oggetto di indagine, ma dalle prime ricostruzioni sembra che i due veicoli siano entrati in collisione per motivi ancora da chiarire, con la possibilità di un tentativo di sorpasso o un improvviso cambio di direzione da parte di uno dei conducenti.