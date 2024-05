Napoli in attesa di Gasperini - in caso di no c’è già pronto il piano B | il nome

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 24 maggio 2024) Svelato il profilo sul quale vireranno gli azzurri indi mancato accordo con il tecnico orobico, ilfa sognare i tifosi. La vicenda allenatore continua a tener maggiormente banco in casa, le prossime ore saranno decisive per conoscere il tecnico che si accomoderà sulla panchina azzurra nelle prossime stagioni. Ilpiù caldo delle ultime ore è sicuramente quello di Gianpiero, le sue dichiarazioni arrivate in seguito alla finale di Europa League lasciano presagire il forte interesse del club di De Laurentiis. Tuttavia la fumata bianca tra le parti non è così vicina, Gasp dovrà liberarsi anzitempo dall’Atalanta che, dal proprio canto, chiederà il rinnovo. La grande indecisione, d’altra parte, pare non spaventare la dirigenza partenopea che ha ben chiaro il profilo su cui puntare, indi mancato accordo con l’atalantino: i tifosi azzurri sognano in grande., ADL non perde d’occhio Conte: decisivoDopo aver cambiato tre allenatori in meno di un anno, ilsaluterà anche Francesco Calzona.