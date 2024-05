Napoli - Corriere dello Sport | Di Lorenzo chiede la cessione

2024-05-19 11:47:17 Fa notizia quanto riportato poco fa dal Corriere: NAPOLI – Mason Greenwood è uno dei nomi nuovi ma più caldi della strana primavera di mercato del Napoli. In attesa dell’arrivo del nuovo ds, Giovanni Manna, cominciano a venire fuori i primi profili: quello del jolly d’attacco inglese, 22 anni e 10 gol in questa stagione disputata in prestito al Getafe tra Liga e Coppa del Re, è di certo molto interessante. justcalcio

2024-05-18 20:06:29 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l'ultima notizia a tema calciomercato proveniente dal Corriere: Arrivano conferme sull'interesse del Napoli per Mason Greenwood. L'attaccante inglese di proprietà del Manchester United, in prestito quest'anno al Getafe, piace molto al club di De Laurentiis che valuta diversi profili per la rifondazione della rosa in vista della prossima estate.

justcalcio